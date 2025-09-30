Стало известно об отправке США «охотников за подлодками» к границам России

Newsweek: США перебросили самолеты P-8 в Норвегию для слежки за подлодками РФ

Соединенные Штаты перебросили в Норвегию дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, чтобы они организовали слежку за акваторией у российской границы. О переброске «охотников за подлодками» пишет Newsweek.

«США направили в Норвегию военные самолеты, способные шпионить и вести охоту за подводными лодками», — отмечает издание.

По данным СМИ, патрульные воздушные суда ВМС США P-8 Poseidon направляют на север Европы в рамках «укрепления НАТО своей оборонительной позиции в Балтийском регионе из-за угрозы подводным кабелям и трубопроводам», которая якобы исходит со стороны РФ. Кроме того, меры принимают из-за подозрительной активности БПЛА в воздушном пространстве Польши, Дании и Норвегии.

Ранее над Балтийским морем заметили самолет P-8A Poseidon ВМС США, он несколько часов наматывал круги недалеко от Калининграда. Американский боинг произвел вылет из Осло, а пункт назначения был недоступен для отслеживания.