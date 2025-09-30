Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:53, 30 сентября 2025Силовые структуры

Суд решил судьбу российской оперной певицы

Суд заочно приговорил к 4,5 года колонии оперную певицу Максакову-Игенбергс
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Суд заочно приговорил к 4,5 года колонии украинскую и российскую оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на участника процесса.

Артистку признали виновной по статьям 280.4 («Публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России») и 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Прокурор запрашивал для нее 5 лет и 2 месяца лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Максаковой стало интервью украинскому телеканалу. В нем женщина осудила солдат Российской армии, а также призвала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины.

В конце июля артистку объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    В России назвали изменившее ход истории событие

    Суд решил судьбу российской оперной певицы

    105-летняя женщина поделилась самым простым секретом долголетия

    CAS обязал ЦСКА выплатить бывшему главному тренеру компенсацию

    Рудковская решила возродить дачу Фаберже

    Глава Пентагона заявил об окончании эры Минобороны США

    Родители в российском регионе поплатились за издевательство над детьми

    Магазины бизнесмена Ефремова решили закрыть из-за обвинений в финансировании ФБК

    Разработано универсальное средство против боли и алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости