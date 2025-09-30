Суд решил судьбу российской оперной певицы

Суд заочно приговорил к 4,5 года колонии оперную певицу Максакову-Игенбергс

Суд заочно приговорил к 4,5 года колонии украинскую и российскую оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на участника процесса.

Артистку признали виновной по статьям 280.4 («Публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России») и 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Прокурор запрашивал для нее 5 лет и 2 месяца лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Максаковой стало интервью украинскому телеканалу. В нем женщина осудила солдат Российской армии, а также призвала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины.

В конце июля артистку объявили в международный розыск.