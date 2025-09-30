Силовые структуры
09:23, 30 сентября 2025Силовые структуры

Теща оценила жизнь экс-зятя и его беременной жены в 400 тысяч рублей для киллеров в Москве

В Москве суд взял под стражу женщину за попытку заказать убийство бывшего зятя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве суд взял под стражу женщину за попытку заказать расправу над бывшим зятем и его беременной женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном ГСУ Следственного комитета России.

По версии следствия, не позднее 21 августа 55-летняя женщина решила поквитаться с бывшим мужем дочери и его новой избранницей, для чего стала искать исполнителей. Женщина искала контакты среди знакомых, в результате один из приятелей обратился в полицию.

Двое правоохранителей под прикрытием встретились с фигуранткой, якобы согласившись исполнить заказ. За работу женщина пообещала заплатить 400 тысяч рублей. После ее задержали.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре будут судить жителя за расправу над поющим мужчиной.

