18:01, 30 сентября 2025

Трамп раскрыл интересную деталь своей беседы с Путиным на Аляске

Трамп рассказал, что Путин назвал США самой горячей страной в мире
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что США в настоящий момент являются «самой горячей страной в мире». Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на официальном YouTube-канале Министерства войны.

«У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне. У нас была хорошая встреча на Аляске», — поделился он деталями своей беседы с российским коллегой.

При этом Трамп вновь выразил свое разочарование российским лидером. По его словам, Путин якобы «должен был закончить украинский кризис за неделю».

«Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом (...). Я сказал ему: "Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год находитесь в конфликте, который должен был закончиться за неделю. Вы — бумажный тигр?» — рассказал глава Белого дома.

25 сентября Трамп решил отказаться от некоторых резких высказываний о России, в частности, он пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр».

