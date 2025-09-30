Россия
В России высказались о позиции Трампа по украинскому конфликту

Депутат Чепа: Трамп должен занимать нейтральную позицию по украинскому конфликту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен занимать нейтральную позицию по украинскому конфликту как посредник, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог в ответ на вопрос о том, стал ли Трамп склоняться к поддержке Украины с учетом последних критических заявлений республиканца о России, заявил, что политик осознает, что сохраняет «сбалансированный подход» к военному конфликту России и Украины.

«Я не хочу оценивать работу Трампа в его усилиях по мирному урегулированию конфликта, созданного в первую очередь американцами, но хочу сказать, что любой посредник в любом вопросе, если этот посредник стремится урегулировать вопрос, должен занимать более-менее нейтральную сторону, он должен слышать и одну, и другую сторону обязательно во всех вопросах всегда. Поэтому я считаю, что такой подход Трампа оптимальный», — высказался Чепа.

Учитывая давление, которое оказывают на Трампа и внутри США, и ряд европейских руководителей, партнеров по Североатлантическому альянсу, можно предположить, что дальновидный политик будет занимать очень выверенную сторону, по крайней мере публично, указал депутат.

«Мы, с другой стороны, конечно же, понимаем, я всегда об этом говорил, что США заинтересованы экономически во многом в поставках оружия в Европу, они заинтересованы в поставках энергоресурсов в Европу, они рады будут заменить российские энергоресурсы на американские, они не хотят давать просто так денег никому, и Украине в том числе, сейчас, поэтому мы видим, что здесь много причин оказывают влияние на позицию Трампа», — заключил он.

Ранее спецпосланник Трампа заявил, что американская сторона пока не выносила вердикт о поставке боевого оружия Украине, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, это касается крылатых ракет Tomahawk.

