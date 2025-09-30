В России высказались о позиции Трампа по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп должен занимать нейтральную позицию по украинскому конфликту как посредник, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог в ответ на вопрос о том, стал ли Трамп склоняться к поддержке Украины с учетом последних критических заявлений республиканца о России, заявил, что политик осознает, что сохраняет «сбалансированный подход» к военному конфликту России и Украины.
«Я не хочу оценивать работу Трампа в его усилиях по мирному урегулированию конфликта, созданного в первую очередь американцами, но хочу сказать, что любой посредник в любом вопросе, если этот посредник стремится урегулировать вопрос, должен занимать более-менее нейтральную сторону, он должен слышать и одну, и другую сторону обязательно во всех вопросах всегда. Поэтому я считаю, что такой подход Трампа оптимальный», — высказался Чепа.
Учитывая давление, которое оказывают на Трампа и внутри США, и ряд европейских руководителей, партнеров по Североатлантическому альянсу, можно предположить, что дальновидный политик будет занимать очень выверенную сторону, по крайней мере публично, указал депутат.
«Мы, с другой стороны, конечно же, понимаем, я всегда об этом говорил, что США заинтересованы экономически во многом в поставках оружия в Европу, они заинтересованы в поставках энергоресурсов в Европу, они рады будут заменить российские энергоресурсы на американские, они не хотят давать просто так денег никому, и Украине в том числе, сейчас, поэтому мы видим, что здесь много причин оказывают влияние на позицию Трампа», — заключил он.
Ранее спецпосланник Трампа заявил, что американская сторона пока не выносила вердикт о поставке боевого оружия Украине, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, это касается крылатых ракет Tomahawk.