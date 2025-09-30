Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:09, 30 сентября 2025Культура

Умер заслуженный артист России Ханов

Заслуженный артист России Олег Ханов скончался в возрасте 74 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Заслуженный артист России Олег Ханов скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что у актера драматического театра Оренбурга много наград и званий. «Но главное, где бы он ни работал, его очень любили зрители», — написал Хабиров.

Глава региона отметил, что Ханов был «великим артистом, режиссером и очень глубоким, светлым человеком».

Ранее российский певец Леонид Агутин сообщил о том, что его мать Людмила ушла из жизни. Людмила Агутина умерла у себя дома, у нее было много заболеваний, включая болезнь Паркинсона.

22 сентября актер Юрий Борисов приостановил участие во всех текущих съемочных проектах и срочно прибыл в Москву в связи со смертью своего отца Александра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    В Северной Осетии арестовали семерых сотрудников Росгвардии

    Дуров раскрыл количество блокируемых каналов в Telegram

    Трамп связал начало украинского конфликта с выводом войск США из Афганистана

    Немецкий военный самолет атаковали фейерверками

    Дуров назвал отвлекающий его гаджет

    Американский полковник предупредил Европу о последствиях угроз в адрес России

    Стало известно об ударе по порту Измаила

    Переход на цифровые рубли, рост зарплат чиновников и освобождение от НДС. Что изменится в России с 1 октября?

    Умер заслуженный артист России Ханов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости