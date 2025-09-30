Умер заслуженный артист России Ханов

Заслуженный артист России Олег Ханов скончался в возрасте 74 лет

Заслуженный артист России Олег Ханов скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что у актера драматического театра Оренбурга много наград и званий. «Но главное, где бы он ни работал, его очень любили зрители», — написал Хабиров.

Глава региона отметил, что Ханов был «великим артистом, режиссером и очень глубоким, светлым человеком».

