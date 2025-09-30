Мир
03:21, 30 сентября 2025Мир

В Европе предупредили о GPS-сбоях из-за мер Германии

ТАСС: В Польше могут быть перебои в работе GPS из-за мер безопасности Германии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press

В работе системы GPS в Польше могут наблюдаться сбои. Причиной этому являются меры безопасности Германии, о чем рассказал журналистам ТАСС источник в авиадиспетчерской службе Варшавы.

Уточняется, что помехи затронут западную часть воздушного пространства страны. Речь идет о периоде с 09:00 30 сентября по 15:00 1 октября по московскому времени.

Тем временем собеседник издания пояснил, что из-за предпринятых мер безопасности могут отмечаться сбои в работе GPS в Берлине в радиусе до 130 морских миль (примерно 240 километров). Какие именно были введены меры безопасности, пока не раскрывается.

Ранее немецкие пилоты сообщили о сотнях случаев GPS-помех. Только за август таких сбоев было зафиксировано 447 случаев, еще в 2023 году выявлено лишь 25 подобных эпизодов.

