В Грозном начались массовые посадки

В Грозном начались массовые посадки цветов ко Дню города
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Грозный перед Днем города, который празднуют 5 октября, украсят 130 тысячами цветов. Как сообщает «Грозный-информ», работы по благоустройству уже начались.

Посадками занимается ООО «Зеленстрой». В озеленении города задействованы 250 сотрудников предприятия. К работам также привлечены 150 наемных работников, что позволяет вести озеленение ежедневно в три смены.

В 2022 году в Грозном во время празднования Дня города открыли гигантские песочные часы, которые символизируют возрождение административного центра Чечни. На нижней части часов изображен современный Грозный, а в верхней — разрушенный войной.

