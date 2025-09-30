В Киеве прокомментировали сообщения российской разведки о провокациях с ДРГ

В СНБО Украины опровергли сообщения СВР о провокациях Киева с ДРГ

Глава центра по борьбе с фейками при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о готовящихся провокациях Киева, связанных с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на территории Польши. Его слова передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«СВР (...) фактически анонсировали собственные планы. Главная цель — проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы», — пишет он. Коваленко отметил, что Москва якобы может испытать на прочность границу Польши.

По его словам, ключевая задача — «испугать и снизить» поддержку Украины.

Накануне СВР России сообщило о подготовке Киевом резонансной провокации для втягивания Европы в вооруженный конфликт. По их информации, Киев готовит заброску диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) под флагами России на территорию Польши из числа участников «легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и белорусского «полка имени Калиновского».