В Китае рассказали о сюрпризе России на фоне заявлений Трампа

Baijiahao: Лавров устроил Японии проблемы в ООН на фоне громких слов Трампа

Россия тихо преподнесла сюрприз Японии, пока весь мир следил за громкими заявлениями президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao (эксклюзивный пересказ АБН24).

Утверждается, что глава МИД РФ Сергей Лавров предложил вариант реформирования Совета Безопасности ООН за счет увеличения представительства Азии, Африки и Латинской Америки. Россия также поддержала заявки Бразилии и Индии, претендующих на статус постоянных членов Совбеза. Предложения Лаврова вызвали негодование в Японии, которая также хочет получить место постоянного члена СБ, однако его вариант реформы фактически закрывает Токио эту возможность.

«Предложение Лаврова звучало максимально конструктивно. Это был поистине искусный дипломатический жест. Мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами», — указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает инициативу реформы СБ ООН. «Мы последовательно поддерживаем идею необходимости реформирования СБ ООН и адаптации СБ к новым реалиям нового времени», — отметил чиновник.