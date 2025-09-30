Бывший СССР
В Кремле ответили на угрозы Киева о дальнобойных ударах

Песков: Кремль негативно воспринимает угрозы Киева о дальнобойных ударах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Кремль негативно воспринимает угрозы Киева о возможных дальнобойных ударах по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, [воспринимаем] негативно», — прокомментировал высказывания украинских властей официальный представитель Кремля.

25 сентября украинский президент Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Москвы. Он предупредил о готовности к использованию американского дальнобойного оружия и посоветовал кремлевским чиновникам знать адреса ближайших к ним бомбоубежищ.

Позднее этого президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева. Вместе с тем он посоветовал Зеленскому успокоиться после слов об ударе по Кремлю.

