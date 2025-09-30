В Латвии предложили проверять туалеты торговых судов для борьбы с российскими дронами

Экс-министр Пабрикс призвал проверять туалеты торговых судов в поиске дронов

Странам Европейского Союза (ЕС) стоит проводить обыски на торговых судах под предлогом проверок туалетов и двигателей. К таким действиям призвал экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс, его слова приводит Bloomberg.

Он отметил, что во время проверок представители европейских стран должны подниматься на корабли и проверять экологичность двигателей, а также работу туалетов в поиске российских дронов. По словам бывшего чиновника, подобные действия помогут справиться с угрозой БПЛА.

«Мы должны использовать все изобретательные методы, например, проверять, насколько экологичен двигатель судна и работают ли туалеты», – сказал Пабрикс.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал системы противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО. По его словам, они несовершенны, так как дорогостоящие зенитные ракеты расходуют, чтобы сбить дешевые дроны.