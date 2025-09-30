Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:33, 30 сентября 2025Бывший СССР

В Латвии предложили проверять туалеты торговых судов для борьбы с российскими дронами

Экс-министр Пабрикс призвал проверять туалеты торговых судов в поиске дронов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Странам Европейского Союза (ЕС) стоит проводить обыски на торговых судах под предлогом проверок туалетов и двигателей. К таким действиям призвал экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс, его слова приводит Bloomberg.

Он отметил, что во время проверок представители европейских стран должны подниматься на корабли и проверять экологичность двигателей, а также работу туалетов в поиске российских дронов. По словам бывшего чиновника, подобные действия помогут справиться с угрозой БПЛА.

«Мы должны использовать все изобретательные методы, например, проверять, насколько экологичен двигатель судна и работают ли туалеты», – сказал Пабрикс.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал системы противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО. По его словам, они несовершенны, так как дорогостоящие зенитные ракеты расходуют, чтобы сбить дешевые дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объявили о готовящейся резонансной провокации Киева

    Мигранты и россияне не смогли закрыть счет в ресторане и устроили массовую драку

    Вынужденная покинуть клуб москвичка отомстила администратору и попала на видео

    Охотники с собакой не пережили удара молнии

    Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о впечатлениях от жизни в России

    Звезду популярного телешоу забросали угрозами после одного фото

    Оборудованный противодроновой защитой российский НПЗ сняли на видео

    В Молдавии после парламентских выборов задержали лидера оппозиционной партии

    Представлен клон iPhone Air

    Орбан заявил об империалистических намерениях Запада обокрасть Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости