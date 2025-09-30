В Норвегии заявили об отсутствии данных о происхождении замеченных над страной БПЛА

Министр Сандвик: Норвегия не может установить происхождение беспилотников

Глава Минобороны Норвегии Торе Сандвик рассказал об отсутствии у властей информации о принадлежности или происхождении БПЛА, замеченных ранее в небе над страной. Об этом министр рассказал в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«У нас есть наблюдения дронов в Норвегии, но нет подтверждения или выводов касательно их происхождения. Это разведывательные дроны, в Норвегии нет ударных дронов», — отметил он.

По сообщения местных СМИ, в ночь на 29 сентября аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА.

Ранее сообщалось, что полиция Норвегии получила сообщение о дроне на нефтегазовом месторождении компании Equinor в Северном море. Информация поступила правоохранителям вечером 29 сентября.

25 сентября в Норвегии задержали иностранного гражданина, который управлял беспилотником недалеко от аэропорта Осло.

