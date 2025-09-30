В России объяснили значение эксперимента Китая с ядерным оружием

«ЦГ»: Эксперимент Китая с ядерным оружием выводит его в один ряд с Россией и США

Эксперимент Китая с ядерным оружием, в рамках которого инженеры проанализировали последствия нанесения тройного ядерного удара по цели, размещенной глубоко под землей, выводит страну в один ряд с Россией и США. Значение эксперимента КНР объяснило издание «Царьград» («ЦГ»).

Уточняется, что китайские ученые разработали уникальную систему, способную моделировать многоточечные ядерные взрывы большой мощности на большой глубине под землей.

«По сути, Китай заявил о создании инструмента, который выводит его в одну категорию с Россией и США — странами, обладающими не только внушительным арсеналом, но и опытом системных исследований в области ядерной войны», — говорится в материале.

Ситуация с экспериментом Китая демонстрирует, что мировой «ядерный клуб» стремительно изменяется, добавили в «ЦГ». По мнению издания, этим научным достижением КНР посылает другим ядерным державам сигнал «мы здесь, и мы готовы». Также отмечается, что случившееся усиливает напряжение в международной повестке.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Китай стал крупной ядерной державой, с которой необходимо считаться. Об этом он сказал, комментируя встречу президента России Владимира Путина с китайским и северокорейским коллегами Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.