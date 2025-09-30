Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 30 сентября 2025Россия

В России словами «над больными не смеются» оценили разговоры президента Польши с духом

Депутат Чепа: Беседы президента Польши с духом показывают проблемы со здоровьем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Разговоры президента Польши Кароля Навроцкого с духом маршала Юзефа Пилсудского указывают на проблемы с психическим здоровьем. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит News.ru.

«На самом деле над вот такими вещами нельзя смеяться. Вообще над больными не смеются. Но когда эти больные занимаются управлением страной, это становится очень-очень опасно», — сказал он.

По мнению депутата, таких людей с отклонениями в политике становится все больше и больше, что является опасным.

Ранее Навроцкий признался, что регулярно беседует с призраком Юзефа Пилсудского. Маршал, возглавлявший Польшу после обретения ею независимости в 1918 году, придерживался антироссийских и антисоветских взглядов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    В России назвали изменившее ход истории событие

    Суд решил судьбу российской оперной певицы

    105-летняя женщина поделилась самым простым секретом долголетия

    CAS обязал ЦСКА выплатить бывшему главному тренеру компенсацию

    Рудковская решила возродить дачу Фаберже

    Глава Пентагона заявил об окончании эры Минобороны США

    Родители в российском регионе поплатились за издевательство над детьми

    Магазины бизнесмена Ефремова решили закрыть из-за обвинений в финансировании ФБК

    Разработано универсальное средство против боли и алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости