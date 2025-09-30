В России словами «над больными не смеются» оценили разговоры президента Польши с духом

Депутат Чепа: Беседы президента Польши с духом показывают проблемы со здоровьем

Разговоры президента Польши Кароля Навроцкого с духом маршала Юзефа Пилсудского указывают на проблемы с психическим здоровьем. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит News.ru.

«На самом деле над вот такими вещами нельзя смеяться. Вообще над больными не смеются. Но когда эти больные занимаются управлением страной, это становится очень-очень опасно», — сказал он.

По мнению депутата, таких людей с отклонениями в политике становится все больше и больше, что является опасным.

Ранее Навроцкий признался, что регулярно беседует с призраком Юзефа Пилсудского. Маршал, возглавлявший Польшу после обретения ею независимости в 1918 году, придерживался антироссийских и антисоветских взглядов.