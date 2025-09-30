Член СВОП Климов: Европа грабит Россию, передавая ее активы Украине

Для Евросоюза передача Украине российских замороженных активов будет иметь очень серьезные последствия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал бывший сенатор, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть «репарационного кредита» Украине, предложенного Еврокомиссией и обеспеченного за счет замороженных российских активов, будет направлена ​​на оборонные закупки в Европе.

Климов отметил, что Европейский союз с каждой неделей все больше втягивается в конфликт между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что европейцы с самого начала надеялись, что воевать будут украинцы, однако Киев с этой задачей не справился, и теперь Европа вынуждена спонсировать Украину.

«Они пытаются сделать это за счет дохода, который они получили от наших активов, законно размещенных на их территории под их гарантией, что мы будем иметь доход от этих активов в соответствии с договорами, которые у нас были. Они нарушают эти договоры и просто крадут наши деньги. Это грабеж — открытое похищение чужого имущества, в данном случае нашего. Это видят все, в том числе те, кто тоже держит там у них свои деньги», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Климов добавил, что такие решения могут окончательно отбить желание других стран хранить свои деньги в Европейском союзе. Изъятие российских активов не даст серьезного преимущества Украине, однако для Евросоюза повлечет серьезные негативные последствия, подчеркнул он.

Ранее официальный представитель ЕК Балаш Уйвари рассказал, что ЕС начал работу над предложенным фон дер Ляйен «репарационным кредитом» Украине. По его словам, ЕК разрабатывает решение, которое позволит выдать Украине кредит за счет замороженных российских активов, не затрагивая при этом сами активы.