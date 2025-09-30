Киммит: Ответственность за неудачи Украины на фронте лежит на США и ЕС

США и Европейский союз (ЕС) предоставили Украине большое количество оружия, но это не помогло Киеву избежать неудач на фронте. Об этом написал Марк Киммит, бригадный генерал армии США в отставке, занимавший должность помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам в 2008--2009 годах, в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

«Ответственность лежит на западных лидерах, не желающих позволить Украине использовать это оружие в полную силу. Ограничения на применение оружия, дальность и цели должны быть выбором [украинского лидера Владимира] Зеленского и его военного руководства, а не склонных к риску бюрократов в Брюсселе или Вашингтоне», — говорится в тексте.

По словам Киммита, политические решения и осторожность Запада значительно ограничивают Киев, а также вынуждают украинское руководство использовать стратегию «активной обороны». Генерал в отставке отметил, что эта тактика показала свою неэффективность еще во время войны во Вьетнаме.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что сейчас обсуждается вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине. По его словам, окончательное решение о поставках ракет Киеву остается за президентом страны Дональдом Трампом.