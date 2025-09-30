Бывший СССР
13:16, 30 сентября 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о стремительном наступлении российских войск в Днепропетровской области

Боец ВСУ рассказал о стремительном продвижении России в Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска стремительно наступают в Днепропетровской области. Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в Telegram-канале.

«Противник уже зашел в западную часть Вербового (село в Днепропетровской области — прим. «Ленты.ру») — это не просто штурм, это выверенная операция по отработке плацдарма», — рассказал он.

По словам Мучного, местная власть не реагирует на продвижение российских военнослужащих. Он отметил отсутствие укреплений, сеток на логистических узлах. «Отсутствуют базовые превентивные меры», — заключил боец ВСУ.

29 сентября военкоры рассказали о прорыве Российской армии в Вербовое. Бойцы Вооруженных сил России продвинулись на глубину более трех километров.

