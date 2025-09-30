Бывший СССР
22:29, 30 сентября 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили об угрозе котлов от Купянска до Запорожской области

Офицер ВСУ Алекс сообщил о возможных котлах от Купянска до Запорожской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс заявил, что на участке от Купянска до Запорожской области наблюдаются «сплошные потенциальные котлы». Слова украинского военного приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По его словам, в случае перехода Купянска под контроль Российской армии линия боевого соприкосновения (ЛБС) может сформироваться по реке Оскол.

Украинский офицер отметил, что ВСУ продолжают регулярно терять территории на купянском и лиманском направлениях.

«Тяжело уже как-то смотреть на ту ЛБС от Купянска до Запорожской области — сплошные потенциальные котлы», — подчеркнул Алекс.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина.

