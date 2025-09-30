Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:56, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Варламов посетил одно из самых красивых мест в Исландии и обнаружил кучу испражнений

Блогер Варламов обнаружил кучу испражнений в каньоне Сигельдугльюфур в Исландии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) посетил одно из самых красивых мест в Исландии и обнаружил неприятный сюрприз. Об инциденте он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Блогер приехал в каньон Сигельдугльюфур, восхитился его видами и назвал место райским. «Я не могу не обратить внимание, что в одном из самых красивых мест в Исландии, вы меня простите, но буквально было *** под камнем. То есть кто-то приехал сюда, в это удивительное место, и *** здесь, глядя на эти водопады», — возмутился Варламов.

Блогер также выразил надежду на то, что его зрители не были причастны к инциденту с испражнениями у водопада.

Ранее Варламов показал свинарник в неожиданном месте на острове Тувалу в Тихом океане. По его словам, жилище животных расположилось рядом со взлетно-посадочной полосой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    Россиян призвали бороться с осенней депрессией сексом

    На Украине допустили возможные территориальные потери

    Трамп вновь сравнил Россию с бумажным тигром

    Собака прокусила ногу ребенку в российском регионе

    В Грозном начались массовые посадки

    Ветер сорвал крышу дома в российском регионе

    Варламов посетил одно из самых красивых мест в Исландии и обнаружил кучу испражнений

    Обнаружена неожиданная связь между отсутствием секса и уровнем интеллекта

    Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости