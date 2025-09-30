Варламов посетил одно из самых красивых мест в Исландии и обнаружил кучу испражнений

Блогер Варламов обнаружил кучу испражнений в каньоне Сигельдугльюфур в Исландии

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) посетил одно из самых красивых мест в Исландии и обнаружил неприятный сюрприз. Об инциденте он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Блогер приехал в каньон Сигельдугльюфур, восхитился его видами и назвал место райским. «Я не могу не обратить внимание, что в одном из самых красивых мест в Исландии, вы меня простите, но буквально было *** под камнем. То есть кто-то приехал сюда, в это удивительное место, и *** здесь, глядя на эти водопады», — возмутился Варламов.

Блогер также выразил надежду на то, что его зрители не были причастны к инциденту с испражнениями у водопада.

