20:30, 30 сентября 2025Наука и техника

Влияние способных нести ядерную боеголовку «Томагавков» на СВО оценили

Козюлин: Поставка способных нести ядерную БЧ Tomahawk Киеву приведет к эскалации
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Поставка крылатых ракет Tomahawk Киеву, о которой снова заговорили, может привести к эскалации ситуации. Влияние гипотетической передачи ракет на специальную военную операцию (СВО) оценил военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с «Известиями».

Он отметил, что «Томагавки» могут быть носителями ядерной боевой части (БЧ). Отдельные модификации ракет способны нести боеголовки W80 мощностью до 200 килотонн и W84 до 150 килотонн.

«Такая поставка будет способствовать эскалации крайне серьезно. Она станет сильнейшим дестабилизирующим фактором, на который, конечно, должен последовать серьезный ответ», — сказал эксперт.

Ранее в сентябре экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен предположил, что передача ракет Tomahawk Украине неизбежно приведет к началу прямого военного столкновения США и России в Европе.

В том же месяце историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказал, что единственным условием для эксплуатации «Томагавков» Киевом является передача наземных комплексов Typhon.

