Внук основателей религиозной секты рассказал о попытках уйти из нее

Пользователь Reddit с ником Endmostmar рассказал другим посетителям площадки о том, что решил покинуть секту, в которой провел всю жизнь. Решение он принял, достигнув совершеннолетия.

«Именно мои бабушка и дедушка основали этот культ вместе с небольшой группой других семей, — признался автор. — По сути, это очень строгая протестантская секта, состоящая из пяти-шести тысяч человек. Она имеет скандинавские корни, но щедро приправлена расистской идеологией. Каковы основные убеждения? Гомосексуалисты — демоны (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), трансгендеры — отродья сатаны, любой, кто не является членом культа, попадет в ад, и так далее».

Он добавил, что члены секты живут закрытым сообществом, а все свободное время посвящают молитвам. Кроме того, в их обязанности входит распространение Божьего слова в онлайн-пространстве, однако они обязаны проявлять осторожность, поскольку «сатана пытается добраться до них через интернет».

«Нам не разрешают покидать округ, а женщины, поступающие в университет или колледж, объявляются проститутками. Все вступают в брак в старших классах школы — зачастую люди делают предложения своим партнерам на выпускном вечере. Секта управляет собственными начальными школами, средними школами и университетом, а также медицинским центром. Культ является высшей властью, контролирующей, когда и куда мы путешествуем, как общаемся с обычными властями и так далее», — признался автор.

Парень добавил, что решил выйти из секты после того, как это сделала его старшая сестра. Девушку не устроило, что отношение к женщинам в секте строилось по принципу «рожай как можно больше детей, пока матка не взорвалась».

Ранее полиция Южной Кореи арестовала главу секты «Церковь объединения» Хан Хакча. Правоохранители настаивают, что 82-летняя вдова Сон Мён Муна, основателя религиозной организации, присвоила деньги своей общины.