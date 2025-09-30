Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Внук основателей религиозной секты рассказал о попытках уйти из нее

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SibRapid / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Endmostmar рассказал другим посетителям площадки о том, что решил покинуть секту, в которой провел всю жизнь. Решение он принял, достигнув совершеннолетия.

«Именно мои бабушка и дедушка основали этот культ вместе с небольшой группой других семей, — признался автор. — По сути, это очень строгая протестантская секта, состоящая из пяти-шести тысяч человек. Она имеет скандинавские корни, но щедро приправлена расистской идеологией. Каковы основные убеждения? Гомосексуалисты — демоны (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), трансгендеры — отродья сатаны, любой, кто не является членом культа, попадет в ад, и так далее».

Материалы по теме:
«Мне страшно было, что так будет всегда» Тысячи россиян попадают в секты. Как они бегут от сексуального и морального насилия
«Мне страшно было, что так будет всегда»Тысячи россиян попадают в секты. Как они бегут от сексуального и морального насилия
13 апреля 2025
«Абсолютно любой человек может попасть в секту» Полтора миллиона россиян — сектанты. Как их заманивают в религиозные культы?
«Абсолютно любой человек может попасть в секту»Полтора миллиона россиян — сектанты. Как их заманивают в религиозные культы?
18 августа 2025
«Я лучше попаду в ад, чем останусь здесь» TikTok-блогеров обманом заманили в секту. О чем рассказали те, кто выбрался оттуда?
«Я лучше попаду в ад, чем останусь здесь»TikTok-блогеров обманом заманили в секту. О чем рассказали те, кто выбрался оттуда?
8 сентября 2025

Он добавил, что члены секты живут закрытым сообществом, а все свободное время посвящают молитвам. Кроме того, в их обязанности входит распространение Божьего слова в онлайн-пространстве, однако они обязаны проявлять осторожность, поскольку «сатана пытается добраться до них через интернет».

«Нам не разрешают покидать округ, а женщины, поступающие в университет или колледж, объявляются проститутками. Все вступают в брак в старших классах школы — зачастую люди делают предложения своим партнерам на выпускном вечере. Секта управляет собственными начальными школами, средними школами и университетом, а также медицинским центром. Культ является высшей властью, контролирующей, когда и куда мы путешествуем, как общаемся с обычными властями и так далее», — признался автор.

Парень добавил, что решил выйти из секты после того, как это сделала его старшая сестра. Девушку не устроило, что отношение к женщинам в секте строилось по принципу «рожай как можно больше детей, пока матка не взорвалась».

Ранее полиция Южной Кореи арестовала главу секты «Церковь объединения» Хан Хакча. Правоохранители настаивают, что 82-летняя вдова Сон Мён Муна, основателя религиозной организации, присвоила деньги своей общины.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    В США мужчина перелез через забор Белого дома

    В Китае рассказали о сюрпризе России на фоне заявлений Трампа

    Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД России

    Уровень воды в нескольких российских реках опасно понизится

    В США обвинили Запад в неудачах Украины на фронте

    Мэр города попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

    В четырех регионах России призывники получат только электронные повестки

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Блогерша описала переехавших в США россиян фразой «привезли с собой привычку ругаться»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости