В России поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Депутат Бессараб поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

Инициатива о том, чтобы сделать 31 декабря постоянным выходным днем в России, хорошая, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат поддержала ее в беседе с «Лентой.ру».

«Насколько я помню, даже президент как-то поддержал такое мнение, что 31 декабря уже давно пора сделать выходным днем. Пока правительство регулирует этот вопрос, именно о предоставлении 31 декабря выходного дня, путем перераспределения других дней выпадающих на выходные. То есть если у нас 14 из праздничных календарных дней, внесенных в производственный календарь именно как праздничные, выпадают на выходной, то они переносятся, и вот одним из таких дней всегда становится 31 декабря», — поделилась парламентарий.

Я думаю, что если это закрепить, это было бы логично и правильно, и люди уже бы могли планировать что-то на 31 декабря, если это всегда выходной. Всегда можно отдыхать и спокойно готовить новогодний стол для семьи Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее сделать 31 декабря постоянным нерабочим днем предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его инициатива предусматривает отдых с 31 декабря по 7 января ежегодно, при этом 8 января станет рабочим днем, писал ТАСС.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году. Стало известно, что россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

