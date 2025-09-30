Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 30 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Депутат Бессараб поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Инициатива о том, чтобы сделать 31 декабря постоянным выходным днем в России, хорошая, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат поддержала ее в беседе с «Лентой.ру».

«Насколько я помню, даже президент как-то поддержал такое мнение, что 31 декабря уже давно пора сделать выходным днем. Пока правительство регулирует этот вопрос, именно о предоставлении 31 декабря выходного дня, путем перераспределения других дней выпадающих на выходные. То есть если у нас 14 из праздничных календарных дней, внесенных в производственный календарь именно как праздничные, выпадают на выходной, то они переносятся, и вот одним из таких дней всегда становится 31 декабря», — поделилась парламентарий.

Я думаю, что если это закрепить, это было бы логично и правильно, и люди уже бы могли планировать что-то на 31 декабря, если это всегда выходной. Всегда можно отдыхать и спокойно готовить новогодний стол для семьи

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Ранее сделать 31 декабря постоянным нерабочим днем предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его инициатива предусматривает отдых с 31 декабря по 7 января ежегодно, при этом 8 января станет рабочим днем, писал ТАСС.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году. Стало известно, что россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Россиян предупредили об отказе банков возвращать деньги со вкладов

    Спрятавшего новорожденную дочь на веранде россиянина отправили за решетку

    Российскую журналистку арестовали за фейки о Российской армии

    «Самая красивая женщина в мире» вернулась на подиум после обострения тяжелой болезни

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости