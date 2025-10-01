63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

63-летняя певица Алена Свиридова ведет активный образ жизни ради моложавого вида

Российская певица Алена Свиридова раскрыла секреты моложавой внешности. На эту тему она высказалась в интервью порталу «Леди Mail».

63-летняя исполнительница призналась, что не прилагает особых усилий для поддержания внешнего вида. «Я считаю, что есть две вещи, которые определяют то, как ты выглядишь: это твое физическое здоровье и ментальное здоровье», — отметила она и добавила, что душевное состояние напрямую отражается на внешности человека.

По словам Свиридовой, она редко позволяет себе вредные продукты и не любит сладости. Кроме того, артистка ведет активный образ жизни. Знаменитость рано встает, много гуляет и плавает.

В июле 2024 года Алена Свиридова примерила слитный купальник и продемонстрировала стройное тело.