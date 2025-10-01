Армия Израиля разделила Газу

ЦАХАЛ занял коридор Нецарим, разделив сектор Газа на две части

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее части заняли коридор Нецарим, тем самым разделив сектор Газа на две части. Ее заявление опубликовано в Telegram.

«За последние сутки войска ЦАХАЛ осуществили точные наземные операции в северной части сектора Газа с целью укрепления и поддержания оперативного контроля над коридором Нецарим», — говорится в сообщении.

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что захват коридора усилит осаду вокруг города Газа, и теперь любой житель северной части анклава будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ, чтобы попасть на юг.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если организация откажется исполнять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.