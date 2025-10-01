Армия Израиля разделила Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее части заняли коридор Нецарим, тем самым разделив сектор Газа на две части. Ее заявление опубликовано в Telegram.
«За последние сутки войска ЦАХАЛ осуществили точные наземные операции в северной части сектора Газа с целью укрепления и поддержания оперативного контроля над коридором Нецарим», — говорится в сообщении.
В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что захват коридора усилит осаду вокруг города Газа, и теперь любой житель северной части анклава будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ, чтобы попасть на юг.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если организация откажется исполнять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.