17:41, 1 октября 2025Мир

Армия Израиля разделила Газу

ЦАХАЛ занял коридор Нецарим, разделив сектор Газа на две части
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее части заняли коридор Нецарим, тем самым разделив сектор Газа на две части. Ее заявление опубликовано в Telegram.

«За последние сутки войска ЦАХАЛ осуществили точные наземные операции в северной части сектора Газа с целью укрепления и поддержания оперативного контроля над коридором Нецарим», — говорится в сообщении.

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что захват коридора усилит осаду вокруг города Газа, и теперь любой житель северной части анклава будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ, чтобы попасть на юг.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если организация откажется исполнять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

