Ассоциация теннисистов-профессионалов признала ошибку судьи в матче Медведева

ATP признала, что предупреждение Медведеву на турнире в Пекине было ошибочным

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала, что предупреждение за «недостаточные усилия», вынесенное россиянину Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Пекине, было ошибочным. Об этом организация сообщила The Athletic.

По информации источника, судейский комитет ATP уведомил команду Медведева, что нарушение зафиксировано неправильно, а санкции отменены. Отмечается, что штраф к игроку применяться не будет.

Ранее стало известно, что Медведев поругался с судьей во время полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине (Китай) против американца Лернера Тьена. По ходу решающего сета судья Адель Нур вынес россиянину предупреждение за недостаточное старание, что вызвало резкую перепалку.

В третьем сете Медведев отказался от дальнейшей борьбы. Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 4:0 в пользу американца. Спортсмены провели на корте 2 часа 26 минут.