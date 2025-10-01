Культура
15:12, 1 октября 2025Культура

Баста назвал преимущества метро

Рэпер Баста заявил, что пользуется метро 10-15 раз в год
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимами Баста и Ноггано, заявил, что предпочитает пользоваться метро, когда на дорогах в Москве пробки. Его цитирует Пятый канал.

«Ну, раз 10-15 в год точно езжу, особенно, когда в Москве пробки», — сказал исполнитель, добавив, что его любимая станция «Курская», так как он живет на ней. Вакуленко отметил, что для него подземный транспорт очень удобен, поскольку на концерты от «Курской» он всегда добирается за 40 минут.

На вопрос о том, узнают ли его в метро, рэпер пошутил. «Да, узнают меня, прям не могу пройти просто», — сказал он, пояснив, что «в метро ездят уставшие люди после работы», которые не обращают внимания на знаменитостей. При этом музыкант уточнил, что не отказывается фотографироваться, если к нему подходят поклонники.

Ранее Баста выступил в московском метро — он спел несколько песен в рамках промопремьеры собственного мюзикла «Любовь без памяти». Концерт прошел на станции «Мякинино» и собрал несколько десятков поклонников творчества артиста.

