11:03, 1 октября 2025Наука и техникаЭксклюзив

Безопасность популярных типов ламп сравнили

Профессор РТУ МИРЭА Юрасов назвал LED-лампы самыми безопасными
Дамир Матюхин
Дамир Матюхин (Заместитель шеф-редактора)

Фото: Rasstock / Shutterstock / Fotodom

Некоторые популярные виды ламп обладают опасными свойствами, рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. Он сравнил их в разговоре с «Лентой.ру».

«В составе LED-ламп отсутствуют токсичные компоненты. В отличие от них, люминесцентные лампы содержат пары ртути и требуют строгой утилизации по законодательным нормам. Лампы накаливания и галогенные легко разбиваются при падении с высоты до метра или при легком механическом воздействии, а при вибрации в них может повредиться нить накаливания. Колбы люминесцентных ламп более прочные, но их разрушение потенциально опасно для здоровья», — объяснил профессор.

Он подчеркнул, что светодиодные светильники дают свет, максимально близкий к естественному.

Юрасов также назвал способ проверить качество цветопередачи лампы. Для этого нужно взять лист белой бумаги и цветной фломастер насыщенного красного цвета. Если оттенки уходят в серый или желтоватый тона, значит от такой лампы лучше отказаться.

Ранее родителям первоклассников дали советы по обустройству детской. В комнате нужно создать отдельную зону для учебы с удобным столом, эргономичным креслом, местами хранения в быстром доступе, а также предусмотреть дополнительное освещение.

