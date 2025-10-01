Экономика
20:40, 1 октября 2025Экономика

Данные об ограничениях на покупку топлива в Запорожье опровергли

Балицкий: Ограничений на объемы продажи топлива в Запорожье не планируется
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива в Запорожье не вводилось и не планируется. Появившиеся в соцсетях данные опроверг губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава региона заявил, что на днях в социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Однако таких ограничений нет — АЗС в регионе обеспечены бензином «Премиум-95» и дизтопливом и осуществляют розничную продажу.

«Действительно, в области, как и в ряде других регионов, наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Правительство РФ держит ситуацию на постоянном контроле, и мы работаем над ее скорейшей стабилизацией», — пояснил Балицкий и призвал быть бдительными и доверять только официальной и проверенной информации.

Тем временем в Крыму за два дня ограничения на покупку бензина в одни руки урезали с 30 до 20 литров. Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября, заверил глава региона Сергей Аксенов.

Министр энергетики России Сергей Цивилев пообещал, что до конца октября проблема с бензином в Крыму и Севастополе будет полностью решена. Обстановка будет нестабильной до конца месяца, но волна ажиотажа сходит на нет, подчеркнул он.

