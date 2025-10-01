Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Девушка начала мычать в туалете по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Resya1 рассказала о том, как оконфузилась перед собственным супругом, сидя на унитазе. По словам 36-летней женщины, это произошло через несколько дней после перенесенного хирургического удаления матки.

«Во время восстановления от операции можно узнать много новых способов ощутить боль. Чихание ощущается как удар ножом, кашель — преступление против человечности, а что насчет дефекации? Удачи. В общем, я допоздна читала советы в интернете и наткнулась на случайный комментарий, автор которого предлагал во время похода в туалет мычать, как корова, для расслабления мышц тазового дна», — написала автор.

Материалы по теме:
Что такое белковая диета? Что можно есть и поможет ли она похудеть
Что такое белковая диета?Что можно есть и поможет ли она похудеть
5 октября 2024
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
13 июля 2025
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
22 июля 2025

Прочитав это, девушка лишь недоуменно закатила глаза, однако на следующий день сменила мнение. К этому моменту она сидела в туалете, «потея от натуги и торгуясь со Вселенной». Она набрала побольше воздуха в грудь и начала издавать громкие мычащие звуки. Это, по ее словам, моментально сработало.

«Вот только мой муж прямо в этот момент проходил мимо туалета и открыл дверь, услышав странные звуки. Мы встретились взглядами. Я замерла. Он замер. А потом я окончательно потеряла контроль над собой от смеха. Только вот смех после операции на брюшной полости ощущается так, будто тебя разрывают изнутри. И вот я уже сижу на унитазе и рыдаю, хватаясь за живот», — рассказала женщина.

В итоге она смогла объяснить ситуацию супругу, который до того момента не понимал, звонить ему в скорую помощь или просто удалиться, делая вид, что ничего не произошло.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как оконфузился во время первого совместного ужина с родителями своей возлюбленной у них дома. По словам молодого человека, в разгар застолья он почувствовал, что в его желудке «началась третья мировая война».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Останки пропавшей миллионерши нашли плавающими в канале

    Названы главные партнеры европейских стран в ВПК

    Девушка начала мычать в туалете по неожиданной причине

    Россиянам рассказали о позволяющем автоматически изымать водительские права законе

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Латинской Америке фразой «нам повезло больше»

    Беженец рассказал о попытках ВСУ убить прячущихся в подвалах жителей

    В бухте Владивостока ввели запрет на проход гражданских судов

    Названа главная проблема европейского ВПК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости