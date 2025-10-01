Девушка начала мычать в туалете по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Resya1 рассказала о том, как оконфузилась перед собственным супругом, сидя на унитазе. По словам 36-летней женщины, это произошло через несколько дней после перенесенного хирургического удаления матки.

«Во время восстановления от операции можно узнать много новых способов ощутить боль. Чихание ощущается как удар ножом, кашель — преступление против человечности, а что насчет дефекации? Удачи. В общем, я допоздна читала советы в интернете и наткнулась на случайный комментарий, автор которого предлагал во время похода в туалет мычать, как корова, для расслабления мышц тазового дна», — написала автор.

Прочитав это, девушка лишь недоуменно закатила глаза, однако на следующий день сменила мнение. К этому моменту она сидела в туалете, «потея от натуги и торгуясь со Вселенной». Она набрала побольше воздуха в грудь и начала издавать громкие мычащие звуки. Это, по ее словам, моментально сработало.

«Вот только мой муж прямо в этот момент проходил мимо туалета и открыл дверь, услышав странные звуки. Мы встретились взглядами. Я замерла. Он замер. А потом я окончательно потеряла контроль над собой от смеха. Только вот смех после операции на брюшной полости ощущается так, будто тебя разрывают изнутри. И вот я уже сижу на унитазе и рыдаю, хватаясь за живот», — рассказала женщина.

В итоге она смогла объяснить ситуацию супругу, который до того момента не понимал, звонить ему в скорую помощь или просто удалиться, делая вид, что ничего не произошло.

