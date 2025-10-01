Интернет и СМИ
02:30, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Девушка проучила очень опекающих ее родителей с помощью полиции

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Miguel Zagran / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Infamous-Awareness34 рассказала о том, как смогла справиться с гиперопекой со стороны родителей. По словам 19-летней девушки, ее старший брат никогда не сталкивался с настолько жестким контролем старшего поколения.

«Если садилась батарея смартфона или я не отвечала, то сразу начиналась настоящая паника. Мой 21-летний брат мог пропадать на несколько часов, и всем было все равно. Двойные стандарты меня просто убивали», — пожаловалась автор.

В один из выходных дней у нее созрел план мести. Она оставила телефон дома заряжаться и в поисках уединения спокойно ушла пить кофе в расположенное неподалеку кафе. Спустя буквально два часа мать девушки впала в ярость: она позвонила сначала сыну, а после — в полицию, заявив, что ее дочь исчезла. Однако к моменту приезда силовиков «пропавшая» успела как ни в чем ни бывало вернуться домой.

«Двое полицейских появились у двери, разыскивая меня. Было ли мне стыдно? Очень. Стресс? Еще какой. Стоит ли оно того? Абсолютно! Стоя там, пока родители объясняли, почему они за мной следили, я чувствовала себя оправданной. Офицер задал им несколько резких вопросов о границах и личной жизни, и родители не стали спорить в присутствии незнакомца. После того неловкого визита они даже удалили приложение для слежения с моего телефона», — заключила автор.

Ранее взрослые пользователи Reddit вспомнили о правилах и запретах своих родителей, которые считают самыми безумными. Некоторые, например, рассказали, что у них дома были установлены странные правила, касающиеся одежды.

