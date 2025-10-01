Действовавшего 11 лет серийного насильника поймали в российском городе

В Москве следователи раскрыли совершенную с 1992 по 2003 год серию изнасилований

В Москве следователи раскрыли совершенную с 1992 по 2003 год серию изнасилований и разбойных нападений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Обвиняемым по делу проходит ранее судимый мужчина. По версии следствия, он совершил 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших, в том числе несовершеннолетних.

Преступления происходили в различных районах Москвы в период с 1992 по 2003 годы. Их совершали с индивидуальным криминалистическим почерком. Фигурант также сообщал потерпевшим некоторые личные данные. Он уже признал свою вину. Его дело передано в суд для рассмотрения по существу.

