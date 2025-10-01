Экономика
10:56, 1 октября 2025Экономика

Две новые АЭС появятся в Казахстане

В Алматинской области Казахстана построят две АЭС
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Алматинской области Казахстана построят две атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщает Inform Buro со ссылкой на председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадама Саткалиева.

Сейчас правительство заканчивает определять площадки для строительства станций. Одна из них будет находиться в Жамбылском районе. «Вторая станция тоже будет на юге страны, потому что там существует дефицит», — рассказал глава ведомства.

По его словам, на данный момент проходят переговоры с потенциальными поставщиками, участниками конкурса. В качестве приоритетного подрядчика рассматривается китайская компания CNNС, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко построить на востоке Белоруссии АЭС, нацеленную в том числе на обслуживание новых российских регионов, объяснил, почему проблем с вложениями в такой проект не будет.

