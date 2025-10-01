Эстония будет продавать брошенные на границе с Россией автомобили

ERR: Эстония с октября начнет продавать оставленные на парковке автомобили

Власти Эстонии с октября начнут продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Мера будет действовать, если авто припарковано более чем на разрешенные трое суток. «Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах [на владение автомобилем], то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион», — рассказал руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси.

Граничащие с Россией страны ЕС уже давно запретили въезд российских автомобилей. Так, в феврале 2024 года в Латвии вступил в силу запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. На перерегистрацию гражданам дали три месяца. В Эстонии владельцам машин с российскими номерами пригрозили штрафом в размере 400 евро (около 39,6 тысячи рублей).