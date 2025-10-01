Россия
10:25, 1 октября 2025Россия

Глава приграничного региона рассказал об атаках ВСУ

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по округу в Белгородской области 69 дронов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

За последние сутки Шебекинский муниципальный округ подвергся атакам десятков беспилотников. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Дроны атаковали как сам город Шебекино, так и расположенные в его окрестностях села Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка, пояснил он. Всего в атаке участвовали 69 дронов, 66 из них были сбиты и подавлены, отметил он.

При этом один из дронов попал в грузовой автомобиль, повредив его, напомнил губернатор.

Ранее украинские войска выпустили по России ракеты «Нептун». Они были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны. Что могло быть целью, в военном ведомстве не уточнили.

