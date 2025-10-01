Силовые структуры
Главврач российского медцентра задержан за взятку

В Кузбассе главврача медцентра задержали за взятку от бизнесмена
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кемеровской области главный врач одной из больниц обвиняется в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о главвраче Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Евгении Ещине, уточняет ТАСС.

По данным ведомства, мужчина получил 300 тысяч рублей от бизнесмена за содействие в заключении государственного контракта на миллион рублей на поставку медицинских изделий для нужд лечебного учреждения.

Возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Врач уже задержан, решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что Амурский областной суд ужесточил наказание бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 8 Денису Колесникову, осужденному за коррупцию.

