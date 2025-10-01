Главврач российского медцентра задержан за взятку

В Кемеровской области главный врач одной из больниц обвиняется в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Речь идет о главвраче Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Евгении Ещине, уточняет ТАСС.
По данным ведомства, мужчина получил 300 тысяч рублей от бизнесмена за содействие в заключении государственного контракта на миллион рублей на поставку медицинских изделий для нужд лечебного учреждения.
Возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Врач уже задержан, решается вопрос о его аресте.
