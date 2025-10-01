Губернатор сообщил о пожаре на российском НПЗ

Губернатор Евраев: На НПЗ в Ярославской области произошел пожар

На НПЗ в Ярославской области произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Михаил Евваев в Telegram. Так он прокомментировал появившиеся в сети фото- и видеоматериалы.

На месте работают представителя аварийных служб, уточнил он. Каких-либо подробностей о масштабе пожара губернатор не привел.

Евраев подчеркнул, что пожар на предприятии не был результатом атаки беспилотников. ЧП носит техногенный характер, указал он.

В последнее время ВСУ активизировали удары по российских НПЗ. Одним из них стал Афинский нефтеперерабатывающий завод, атакованный в конце сентября. Там начавшийся после падения обломков пожар был быстро ликвидирован.