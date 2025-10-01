Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:49, 1 октября 2025Россия

Губернатор сообщил о пожаре на российском НПЗ

Губернатор Евраев: На НПЗ в Ярославской области произошел пожар
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

На НПЗ в Ярославской области произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Михаил Евваев в Telegram. Так он прокомментировал появившиеся в сети фото- и видеоматериалы.

На месте работают представителя аварийных служб, уточнил он. Каких-либо подробностей о масштабе пожара губернатор не привел.

Евраев подчеркнул, что пожар на предприятии не был результатом атаки беспилотников. ЧП носит техногенный характер, указал он.

В последнее время ВСУ активизировали удары по российских НПЗ. Одним из них стал Афинский нефтеперерабатывающий завод, атакованный в конце сентября. Там начавшийся после падения обломков пожар был быстро ликвидирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил о пожаре на российском НПЗ

    Зеленского обвинили в гуманитарной катастрофе

    Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН

    Стало известно о необычном шаге Макрона по отношению к Украине

    Британец упал с высоты трех километров без парашюта и выжил

    Пожилой финансист оборудовал в своем доме секс-подземелье и 10 лет насиловал там женщин

    Влияние милитаризации Европы на Россию раскрыли

    Фигурантке дела о рекордной взятке в биткоинах в России отказали в жалобе

    Стало известно о расходах США на санкции против России из выделенных на Украину средств

    Воздушную тревогу объявили в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости