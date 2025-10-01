Спорт
21:37, 1 октября 2025Спорт

Хоккеист Кузнецов перешел в «Металлург»

Российский хоккеист Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона. Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков положительно отозвался о подписании Кузнецова, отметив, что дата дебюта хоккеиста за команду будет назначена позже. «Он игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли», — заявил он.

Кузнецов выступал за петербургский СКА с лета 2024 года. Весной 2025 года он объявил об уходе из клуба. До этого он десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что в июле Кузнецов был замечен на тренировочной арене клуба «Вашингтон Кэпиталс». Хоккеист принял участие в матче пивной лиги и вышел на лед в джерси родного клуба — челябинского «Трактора».

    Все новости