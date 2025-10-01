Силовые структуры
Имущество уволенного вице-губернатора российского региона заблокировали

Любовь Ширижик
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд арестовал имущество уволенного вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова общей стоимостью полмиллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Заблокирована недвижимость жены и брата экс-чиновника, среди них квартиры, нежилое помещение, офисное здание и дом. Кроме того под обеспечительными мерами находятся три автомобиля Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC.

25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. Он является ответчиком по иску Генпрокуратуры России о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». Всего по иску привлечены 14 физических и 20 юридических лиц.

Чемезов заявлял, что его счета арестовали в связи с этим иском.

Его также арестовали по уголовному делу о хищении субсидий, выделявшихся правительством Свердловской области.

