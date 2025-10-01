Культура
15:43, 1 октября 2025

Иван Краско оставил в наследство сиделке шарф и очки

KP.RU: Актер Иван Краско оставил в наследство сиделке фотографии, шарф и очки
Ольга Коровина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Народный артист России Иван Краско не завещал денег или недвижимости сиделке Дарье, которая ухаживала за ним несколько лет. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Дарья уточнила, что никогда не обсуждала с актером его деньги. По словам девушки, она «просто делала свою работу» и считала неуместным просить Краско о вознаграждении.

«У меня остались фотографии, его очки и шарф», — сообщила сиделка артиста.

Ранее директор Краско Вячеслав Смородинов назвал музой актера его 30-летнюю сиделку Дарью. Он отметил, что девушка много лет ухаживала за артистом и официально работала его помощницей.

Ивана Краско не стало 9 августа. В качестве причины смерти 94-летнего артиста названы осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием.

