01:00, 1 октября 2025Ценности

Ким Кардашьян снялась топлес

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anthony Seklaoui / Vogue France

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась топлес. Соответствующий пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стилиста Аластера МакКимм.

44-летняя предпринимательница предстала на размещенном черно-белом снимке без бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь дубленкой, декорированной мехом.

При этом звезда надела массивное колье с подвеской. Откровенный вид Кардашьян завершила укладка с завитыми в крупные локоны волосами и макияж.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян прошлась по улице в прозрачном комбинезоне. Упомянутый наряд с длинными рукавами подчеркивал фигуру звезды.

