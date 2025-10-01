Кровля промышленного здания загорелась в Ростовской области после атаки дронов

Слюсарь: Кровля промобъекта загорелась в Ростовской области после атаки БПЛА

В Верхнедонском районе Ростовской области в результате атаки украинских дронов загорелась кровля промышленного объекта, а также трава в поле. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты», — отметил он.

По словам политика, в результате происшествия люди не пострадали.

Помимо этого, силы ПВО перехватили беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. При этом ночью районах было обесточено несколько населенных пунктов. Как заверил Слюсарь, их энергоснабжение было восстановлено по резервной схеме.

Ранее в Минобороны сообщалось, что ВСУ в ночь с 29 на 30 сентября массированно атаковали сразу пять российских регионов. Так, атаке подверглись Воронежская, Белгородская, Ростовская, Курская и Волгоградская области.

В ночь с 28 на 29 сентября силы ПВО сбили девять дронов ВСУ в Смоленской области. Отмечалось, что пострадавших и повреждений нет.