Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в Смоленской области

Губернатор Анохин: Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА в Смоленской области

Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ в Смоленской области. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО министерства обороны России сбиты девять беспилотников», — отметил он.

В настоящее время оперативные службы работают на местах происшествий, добавил Анохин.

До этого сообщалось, что в Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области российская сторона сбила четыре беспилотника. При этом, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало.

В ночь с 27 на 28 сентября силы ПВО уничтожили дроны в Ростовской области. Также сообщалось, что четыре БПЛА противника сбили над Тульской областью.