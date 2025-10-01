Экономика
14:54, 1 октября 2025Экономика

Крупный чайный бренд отреагировал на информацию о химикатах в его продукции

Владелец Greenfield опроверг сообщение о содержании в его продукции пестицидов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Информация о превышении норм по остаточному содержанию пестицидов в чайной продукции Greenfield является недостоверной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей группы компаний (ГК) «Орими», владеющей эти брендом.

В ГК отметили, что в готовой чайной продукции вышеуказанного бренда подобного нарушения в 2025 году не было выявлено. В «Орими» назвали распространившуюся в российских СМИ информацию «искажающей факты и недостоверной».

Представители владельца бренда также отметили, что в России и других странах Евразийского экономического союза ведется обязательный контроль остаточного количества пестицидов в готовой продукции и используемом сырье. В этом году превышения нормы в чае Greenfield обнаружено не было, констатировали в ГК.

Ранее о выявлении крупных партий чая с содержанием опасных для здоровья человека ядохимикатов сообщила газета «Известия». Уточнялось, что по итогам проверок с начала года в России обнаружили в общей сложности более 111 тонн подобного рода продукции. Нарушения, как отмечалось, были выявлены в чаях крупнейших производителей. Среди них называлась в том числе ГК «Орими», которой принадлежат права на Greenfield.

