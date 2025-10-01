В Госдуму внесут законопроект о сертификате на продукты для малоимущих граждан

Малоимущим россиянам предложили выдавать продовольственные сертификаты. Авторами законопроекта стали группа депутатов во главе с председателем комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым заместителем руководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым, пишет ТАСС.

Согласно документу, претендовать на такой сертификат смогут постоянно проживающие в России граждане. Отмечается, что среднедушевой доход семей должен быть ниже величины прожиточного минимума субъекта страны. Номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30 процентов от величины прожиточного минимума.

В январе сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская внесут законопроект, которым предлагается освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг в случае признания их малоимущими.