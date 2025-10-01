Маск захотел отменить Netflix

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил за отмену стриминговой платформы Netflix, которая наносит ущерб психическому здоровью детей своей политикой в отношении трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Отмените Netflix в интересах здоровья ваших детей», — написал предприниматель.

Уточняется, что таким образом Маск отреагировал на публикацию одного из пользователей с изображением троянского коня с надписью «трансгендерная повестка», въезжающего в замок, при входе в который указано «ваши дети».

Ранее Маск заявил, что финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в насилии, приглашал его к себе на остров, однако он отклонил это предложение. По его словам, СМИ продвигает «ложный нарратив» и заслуживает презрения за это.