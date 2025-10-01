Нашествие медведей на российские города объяснили

Зоолог Кречмар: В нашествии бурых медведей виноваты смартфоны

В последнее время россияне все чаще видят бурых медведей. Что спровоцировало нашествие диких животных на города, телеканалу «360» объяснил зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

По мнению специалиста, ничего аномального в появлении медведей в городах нет. Число несчастных случаев с участием диких животных не выросло, подчеркивает Кречмар. В действительности нашествия не наблюдается, это иллюзия, созданная благодаря мобильной связи и интернету.

«На самом деле повышенное внимание к выходам медведей на территории населенных пунктов объясняется, с моей точки зрения, только одним — изобилием у людей смартфонов и увеличивающейся способностью людей коммуницировать между собой», — поделился эксперт. С помощью смартфонов россияне могут быстро засвидетельствовать появление медведя и распространить видео по сети.

Тем не менее Кречмар признает, что за последние годы в России выросло число случаев выхода хищников в населенные пункты. Такую тенденцию он объясняет неблагоприятной санитарной обстановкой. Одним из факторов, привлекающих животных, становятся помойки, где они ищут себе пропитание. Как правило, человеку такая встреча ничем не грозит. Медведь может перейти в нападение, если начать его тревожить и активно отгонять, предупредил зоолог.

Ранее гуляющего по улицам медведя застали жители Соликамска. В Петропавловске-Камчатском участившиеся выходы медведей в город стали поводом для введения режима повышенной готовности.