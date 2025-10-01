Силовые структуры
Мужчина убил начальницу в банке из-за издевательств

Мужчина убил начальницу в банке Москвы из-за издевательств с ее стороны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Москве мужчина убил начальницу в отделении банка. Об этом сообщают «Известия».

По данным телеканала, Константин Топоров в ходе дачи показаний рассказал, что на преступление его подтолкнули издевательства со стороны женщины.

«Это было. Они издевались надо мной», — подчеркнул он.

Кроме того, мужчина признал свою вину в совершенном преступлении. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Ранее в Москве 42-летний Сергей Евсиков, работающий курьером Ozon, убил коллегу Олега Кравеца из-за конфликта в рабочем чате. Евсикова задержали на месте, ранее он был судим за грабеж и кражу.

