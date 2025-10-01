Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 1 октября 2025Мир

На Западе объяснили смысл заявления Трампа по Украине

IFQ: Слова Трампа о способности Украины вернуть территории были сарказмом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о способности Украины вернуть территории при поддержке Европейского союза (ЕС) были сарказмом. Такое мнение выразил итальянский профессор и политический аналитик Алессандро Орсини в колонке для газеты Il Fatto Quotidiano (IFQ).

«Трампа неправильно поняли. Никто не уловил сарказма в его словах», — заявил он.

По словам эксперта, на самом деле своим высказыванием Трамп хотел «отвесить смачную пощечину» ЕС.

Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но также потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    В небе над Германией заметили подозрительные дроны

    Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме

    Пассажир вздремнул на московском вокзале и лишился миллиона

    ВС России получили партию «Депеш»

    Российскому рэперу осталось несколько дней на спасение от уголовного дела

    Россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача

    Казахстан собрался построить первую в стране АЭС на российские деньги

    Россиянин прыгнул со 120-метрового водопада в Азии, сломал ногу и застрял между камнями

    Украшения из комиссионки за 1800 рублей оказались средневековыми сокровищами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости