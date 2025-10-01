На Западе объяснили смысл заявления Трампа по Украине

IFQ: Слова Трампа о способности Украины вернуть территории были сарказмом

Слова президента США Дональда Трампа о способности Украины вернуть территории при поддержке Европейского союза (ЕС) были сарказмом. Такое мнение выразил итальянский профессор и политический аналитик Алессандро Орсини в колонке для газеты Il Fatto Quotidiano (IFQ).

«Трампа неправильно поняли. Никто не уловил сарказма в его словах», — заявил он.

По словам эксперта, на самом деле своим высказыванием Трамп хотел «отвесить смачную пощечину» ЕС.

Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но также потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».