Названа дата открытия «Крокус Сити Холла»

SHOT: «Крокус Сити Холл» откроют весной 2026 года

«Крокус Сити Холл» планируют вновь открыть весной 2026 года — спустя два года после произошедшего в нем теракта. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным СМИ, после восстановления в бывшем концертном зале организуют выставочные павильоны. На данный момент реконструкция находится на финальной стадии: заканчиваются работы по восстановлению фасада и крыши. Прежде предполагалось, что зал снесут, чтобы установить на его месте памятный мемориал, однако было принято решение поставить его рядом со зданием.

Ранее сообщалось, что нескольким посетителям «Крокус Сити Холла» удалось спастись за минуты до начала теракта. Выжившие рассказали об этом в зале суда.